البنتاغون تنفي ما تردد عن تخفيض حجم القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية

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نفت وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، صحة التقرير الذي نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الجمعة الماضي، وتحدث عن تخفيض محتمل للقوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية، حيث قالت البنتاغون إن ما ورد في ذلك التقرير غير صحيح.جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المتحدث باسم البنتاغون "شون بارنيل"ردا على سؤال من وكالة يونهاب الكورية للأنباء، حيث قال إن الولايات المتحدة تلتزم التزاما راسخا بالدفاع عن كوريا الجنوبية، كما تتطلع للتعاون مع مسؤولي الحكومة الكورية القادمة من أجل الحفاظ على التحالف القوي بين البلدين وتعزيزه.وأضاف "بارنيل" أن التقارير التي تفيد بأن البنتاغون تعتزم تقليص عدد القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية، غير صحيحة.وكانت قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد نفت أيضا يوم الجمعة الماضي ما تردد من تقارير إعلامية تفيد بأن واشنطن تدرس سحب الآلاف من جنودها من كوريا الجنوبية.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس سحب ما يقرب من 4500 جندي من أصل 28,500 جندي أمريكي من كوريا الجنوبية، وإعادة إرسالهم إلى أماكن أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وكان عدد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد بلغ حوالي 60 ألف جندي بعد انتهاء الحرب الأهلية الكورية، لكنه ظل ينخفض بشكل تدريجي إلى مستواه الحالي.ومع ذلك، وبالنظر إلى التهديدات العسكرية من قبل كوريا الشمالية، فقد تم الحفاظ على عدد القوات الأمريكية عند مستوى 28,500 جندي منذ عام 2007 وحتى الآن.