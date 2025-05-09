توقعات بانخفاض الصادرات الكورية بنسبة 4.9% بسبب التعريفات الجمريكية الأمريكية

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أظهرت نتائح مسح أجرته شركة "مونو ريسيرتش" على أكبر 1000 شركة كورية من حيث حجم المبيعات أن تداعيات التعريفات الجمركية الأمركية تثير المخاوف بشأن تدهور أداء التصدير لتلك الشركات خلال هذا العام.وطبقا لنتائج المسح، توقعت 150 شركة أن تنخفض صادراتها بنسبة 4.9% هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي، إذا استمرت الولايات المتحدة في انتهاج سياسات التعريفات الجمركية.وحسب القطاعات، من المتوقع أن تنخفض صادرات المنتجات الإلكترونية والكهربائية بنسبة 8.3%، والسيارات وقطع غيارها بنسبة 7.9%، والمنتجات البيتروكيميائية والنفطية بنسبة 7.2%، والآلات بنسبة 6.4%، وأشباه الموصلات بنسبة 3.6%، والمنتجات الحديدية بنسبة 2.8%.وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع صادرات السفن بنسبة 10%، والمنتجات الطبية والصحية الحيوية بنسبة 1.6%.وأشارت نتائج المسح إلى أنه من المتوقع أن تنخفض المبيعات للشركات المصدرة الكورية بنسبة 6.6%، والأرباح التشغيلية بنسبة 6.3%، إذا استمرت سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية.