المرشحون الرئاسيون يواصلون حملاتهم الانتخابية

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يواصل المرشحون الرئاسيون حملاتهم الانتخابية استعدادا للانتخابات الرئاسية الكورية التي سيتم إجراؤها يوم 3 يونيو القادم، أي بعد 8 أيام.وفي هذا السياق، قام مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" صباح اليوم الاثنين بزيارة لجنوب مقاطعة كيونغ كي، حيث عقد لقاء مع عدد من طلاب الجامعات هناك للاستماع إلى المشاكل التي يواجهونها بشأن الدراسة وإيجاد فرص العمل.وفي وقت لاحق من اليوم، سيقوم بزيارة لمناطق العاصمة الكبرى، بما في ذلك "سو وان" و"يونغ إين" و"نام يانغ جو" ضمن حملته الانتخابية.وقد كشف المرشح "لي" عن تعهداته الانتخابية في المجالات الدبلوماسية والأمنية، حيث أوضح أنه سيسعى إلى مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية من خلال تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة، وتعزيز القدرات الدفاعية، وتحسين بيئة الخدمة العسكرية.ومن جانبه، زار مرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو" مدينة "تشون آن" صباح اليوم كآخر خطوة ضمن حملته الانتخابية في مقاطعة تشونغ تشُنغ، حيث تعهد بـ"الإنعاش المحلي" من خلال تضمين اللامركزية في الدستور ونقل صلاحيات واسعة النطاق من الحكومة المركزية إلى الحكومات الإقليمية.وفي وقت لاحق من اليوم، واصل "كيم" حملاته الانتخابية في جنوب مقاطعة "كيونغ كي"، حيث زار مصنع شركة سام سونغ للإلكترونيات في مدينة "بيونغ تيك".ومن ناحية أخرى، حضر مرشح حزب الإصلاح "لي جون صوك" مناظرة نظمها نادي الصحفيين الإذاعيين الكوريين، حيث أكد رغبته في مواصلة الترشح للرئاسة دون توحيد الترشح مع مرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو".