تقرير يحذر من امتلاك كوريا الشمالية ما يكفي لصنع 90 رأسا نوويا

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أفاد تقرير صادر عن الكونغرس الأمريكي بأن كوريا الشمالية أنتجت ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع ما يصل إلى 90 رأسا نوويا، بينما يُعتقد أنها قد صنعت حتى الآن حوالي 50 رأسا نوويا.ونشرت هيئة أبحاث الكونغرس الأمريكي هذا التقييم في تقرير حول برامج الأسلحة النووية والصاروخية لكوريا الشمالية، نقلا عن خبراء غير حكوميين.ورفعت الهيئة تقديرها لكمية المواد الانشطارية التراكمية لكوريا الشمالية من كمية تكفي لصنع ما بين 20 و60 رأسا نوويا في تقريرها السابق في ديسمبر الماضي، مع تضمين تقدير لإنتاج الرؤوس الحربية لأول مرة.ونقل التقرير الأخير عن تقييم التهديدات السنوي لعام 2025 الصادر عن أجهزة المخابرات الأمريكية، أن بيونغ يانغ قد تحصل على خبرة تكنولوجية من موسكو مقابل مبيعات الأسلحة، مما قد يُسهم في تسريع جهود كوريا الشمالية في إجراء الاختبارات ووضع الرؤوس الحربية.وفي إشارة إلى تقرير صدر مؤخرا عن وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، قال تقرير الكونغرس أيضا إن كوريا الشمالية أعادت بناء موقع "بونغ كيه ري" للتجارب النووية، وأنها قد تُجري تجربتها السابعة في الوقت الذي تُحدده.