الولايات المتحدة تُعلن عن مطالب مُحددة خلال المشاورات التجارية مع كوريا

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أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مواقفهما بشأن الرسوم الجمركية وقضايا تجارية أخرى خلال المشاورات الفنية الثنائية في دورتها الثانية التي عُقدت الأسبوع الماضي في واشنطن.وصرح مسؤول من وزارة التجارة في سيول أمس الاثنين بأن الجانبين بدءا مناقشات جوهرية، مُشيرا إلى أن سيول أعربت عن موقفها بشأن المطالب المُحددة التي طرحتها واشنطن لأول مرة.وتركزت المشاورات على ستة مجالات اتفق عليها الجانبان خلال الجولة السابقة من المحادثات الفنية، وهي: التجارة المتوازنة، والحواجز غير الجمركية، والتجارة الرقمية، والأمن الاقتصادي، وقواعد المنشأ، والاعتبارات التجارية.وقال المسؤول إن سيول طالبت مرارا بالإعفاء من الرسوم الجمركية المتبادلة التي تفرضها واشنطن، ومن تعريفتها الأساسية البالغة 10%، وكذلك من الرسوم الجمركية الإضافية على واردات السيارات والصلب.كما حث الوفد الكوري الجنوبي الولايات المتحدة على إيلاء اهتمام خاص باتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.ومن المتوقع أن تُعقد الجولة الثالثة من المشاورات الشهر القادم قبل الموعد النهائي المحدد في 8 يوليو.