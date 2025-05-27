توقعات بإدراج نقوش أولجو الصخرية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي

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من المتوقع على نطاق واسع أن يتم إدراج مجموعة من النقوش الصخرية التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ، والتي تُصوّر بعض الحيوانات وعملية صيد في منطقة "أولجو" بمدينة أولسان، ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.ووفقا لهيئة التراث الكوري أمس الاثنين، أوصى المجلس الدولي للآثار والمواقع، الهيئة الاستشارية لليونسكو بإدراجها، بعد أن قدمت كوريا الجنوبية طلبا في يناير الماضي.وقد قيّم المجلس النقوش الصخرية على طول مجرى نهر "بانغ او تشون" كدليل فريد على استمرار تقليد النقوش الصخرية الذي يعود تاريخه إلى حوالي ستة آلاف عام حتى عصر ما قبل التاريخ، مما يُظهر التطور الثقافي على طول الساحل الجنوبي الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.كما أشادت هيئة اليونسكو بالفن والإبداع اللذين تمتع بهما سكان شبه الجزيرة في ذلك الوقت. وتُعتبر توصية المجلس الدولي للآثار والمواقع موافقة أولية على إدراج الموقع في قائمة اليونسكو للتراث العالمي، ومن المقرر اتخاذ القرار النهائي في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي سيُعقد في باريس في يوليو القادم.وفي حالة حصول هذه النقوش الصخرية على موافقة على الدخول للقائمة، فستصبح الموقع السابع عشر في كوريا الجنوبية المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.