المرشحون الرئاسيون الكوريون يتنافسون في المناظرة التلفزيونية الأخيرة

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يُجري أربعة من المرشحين الرئاسيين لانتخابات 3 يونيو مناظرتهم التلفزيونية الثالثة والأخيرة، اليوم الثلاثاء.ومن المقرر أن تستضيف اللجنة الوطنية لمناظرات البث الانتخابي تلك المناظرة في الساعة الثامنة من مساء اليوم في استوديو قناة "إم بي سي" في سيول.وسوف يبدأ كل من مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، ومرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو"، ومرشح حزب الإصلاح "لي جون صوك"، ومرشح حزب العمال الديمقراطي "كوان يونغ غوك"، بعرض استراتيجياتهم للتغلب على الاستقطاب السياسي.كما ستغطي المناظرة، التي تستمر ساعتين، تعهداتهم الانتخابية بشأن الأمن والسياسات الخارجية والإصلاح السياسي والدستوري.وحثت اللجنة الجمهور على الاهتمام بالمناظرة، مشيرة إلى أنها الأخيرة، وسوف تتيح للناخبين مقارنة وعود المرشحين والتحقق منها بشأن القضايا الرئيسية ذات الاهتمام العام.وسوف يمتنع معظم المرشحين عن المشاركة في الفعاليات العامة اليوم الثلاثاء للتحضير للمناظرة الأخيرة.