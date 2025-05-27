رقم قياسي لإقبال الناخبين الكوريين في الخارج على التصويت في الانتخابات الرئاسية

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بلغت نسبة المشاركة الأولية للناخبين في الخارج في الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 3 يونيو القادم، رقما قياسيا بلغ 79.5%.ووفقا للجنة الوطنية للانتخابات أمس الاثنين، فإن من بين ما يُقدر بمليون و970 ألف ناخب مؤهل في الخارج، أدلى 205 آلاف و268 ناخبا من أصل 258 ألف و254 شخصا مسجلين في قوائم الناخبين بأصواتهم.واستمرت عملية التصويت في الخارج لمدة ستة أيام ابتداء من يوم الثلاثاء الماضي في 223 مركز اقتراع في 118 دولة.وبلغت نسبة المشاركة الأولية للناخبين 79.5% وهي الأعلى منذ أن اعتمدت كوريا التصويت الغيابي في الانتخابات الرئاسية والعامة في عام 2012.وكانت معدلات المشاركة في الانتخابات الرئاسية الثلاثة الماضية 71.1% في عام 2012، و75.3% في عام 2017، و71.6% في عام 2022.وسُجلت أعلى نسبة مشاركة في الانتخابات العامة في العام الماضي بنسبة 62.8%.