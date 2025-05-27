شهر مايو يشهد أكبر ارتفاع في ثقة المستهلك الكوري منذ أكثر من 4 أعوام

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تحسنت ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية بأسرع وتيرة لها منذ أكثر من أربعة أعوام خلال شهر مايو الجاري، قبيل الانتخابات الرئاسية، حيث عادت إلى مستوياتها قبل مرسوم الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، بلغ مؤشر ثقة المستهلك المركب 101.8 نقطة في مايو، بزيادة مقدارها ثماني نقاط مقارنة بالشهر الماضي.ويُمثل هذا أكبر ارتفاع شهري منذ أكتوبر 2020، عندما قفز الرقم بمقدار 12.3 نقطة.وتجاوز المؤشر مستوى 100 نقطة القياسي لأول مرة منذ ستة أشهر، أي منذ نوفمبر من العام الماضي.وتدل قراءة المؤشر فوق 100 نقطة على أن عدد المتفائلين يفوق عدد المتشائمين.وارتفع المؤشر الفرعي الذي يقيس تقييم المستهلكين للظروف الاقتصادية الحالية بإحدى عشرة نقطة مقارنة بالشهر السابق ليصل إلى 63 نقطة. كما قفز المؤشر الفرعي الذي يقيس التوقعات الاقتصادية للمستهلكين بمقدار 18 نقطة مقارنة بالشهر السابق، ليصل إلى 91 نقطة، محققا أكبر زيادة له منذ مايو 2017.