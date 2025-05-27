وزير الأمن الكوري الشمالي يتوجه إلى روسيا لحضور اجتماع أمني

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أفادت بعض التقارير بأن وزير أمن الدولة في كوريا الشمالية قد توجه إلى روسيا لحضور اجتماع دولي للمسؤولين عن الشؤون الأمنية.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الثلاثاء إن "ري تشانغ ديه" قد غادر بيونغ يانغ أمس لحضور الاجتماع الدولي الثالث عشر لكبار المسؤولين عن شؤون الأمن.ومن المتوقع أن يجري ري محادثات مع سكرتير مجلس الأمن الروسي "سيرغي شويغو" في موسكو.وكان مجلس الأمن الروسي قد أعلن الأسبوع الماضي أن شويغو سيجري محادثات مع كبار المسؤولين من كوريا الشمالية ونيكاراغوا وفيتنام ودول أخرى على هامش المنتدى الأمني السنوي المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس في موسكو.ومن ناحية أخرى، قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن وفدا حكوميا روسيا برئاسة نائب وزير الداخلية الروسي "فيتالي شوليكا" قد وصل إلى بيونغ يانغ أمس الاثنين.