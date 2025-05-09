توجيه اتهام إلى موزع مواقع قمار في كوريا الجنوبية أنشأها قراصنة كوريون شماليون

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تم توجيه اتهام إلى مواطن كوري جنوبي في الخمسينيات من العمر، تم تعريفه باسم العائلة "كيم"، بإنشاء مواقع قمار غير قانونية بالتعاون مع قراصنة كوريين شماليين وبيعها في كوريا الجنوبية.ووجه مكتب المدعي العام المركزي في سيول الاتهام ضد كيم بانتهاك قانون الأمن القومي، وإنشاء أماكن للقمار، وانتهاك قانون تنظيم عائدات الجريمة وإخفائها، أمس الاثنين.ويُتهم كيم بتحقيق أرباح بلغت مليارا و283 مليونا و550 ألف وون على مدار عامين تقريبا، منذ عام 2022، من خلال بيع 16 موقع قمار غير قانوني، أنشأها قراصنة كوريون شماليون، إلى مشغلي مواقع القمار المحليين، وشملت هذه الأرباح رسوم صيانة المواقع وعمولات عن الألعاب.وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن كيم، الذي يدير مركز تسوق على الإنترنت، تبادل ألف و181 رسالة عبر تطبيق تيليغرام مع قراصنة في لـ"لمكتب العام رقم 313" التابع لوزارة الصناعات العسكرية الكورية الشمالية، وذلك خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2023، لطلب إنشاء مواقع القمار.