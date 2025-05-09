توقعات بمشاركة الرئيس الكوري الجديد في قمة مجموعة السبع القادمة

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أعربت كندا، التي تترأس هذه الدورة من قمة مجموعة الدول السبع الكبرى، عن نيتها دعوة الرئيس الكوري الجنوبي الجديد للحضور لقمة المجموعة التي ستُعقد فيما بين 15 و17 من شهر يونيو القادم.وفي حالة تلقي الرئيس الكوري الجديد دعوة رسمية وحضر القمة بالفعل، فمن المتوقع أن يجتمع مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على هامش تلك القمة.وكان رئيس الوزراء الكندي "مارك كارني" قد أشار إلى إمكانية دعوة كوريا، وذلك خلال مشاركته مؤخرا في حفل تنصيب بابا الفاتيكان الجديد.ونظرا لأن قرار حضور القمة سوف يتخذه الرئيس الكوري الجديد الذي سيتولى منصبه بعد الانتخابات الرئاسية الأسبوع القادم، فقد يتسلم مثل تلك الدعوة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية، يوم 3 يونيو.