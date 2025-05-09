مطربة السوبرانو الكورية جو سو مي تفوز بأعلى جائزة فرنسية للثقافة والفن

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حصلت مطربة السوبرانو الكورية المشهورة عالميا "جو سو مي" على وسام الاستحقاق الثقافي والفني من أعلى درجة من وزارة الثقافة الفرنسية، أمس الاثنين.ويُمنح هذا الوسام للذين تميزوا في الأنشطة الثقافية أو ساهموا في الثقافة الفرنسية.وبهذا أصبحت المطربة "جو" ثالث شخص من كوريا يحصل على هذا التكريم، بعد "كيم جونغ أوك" الرئيس السابق للمجلس الكوري للفنون في عام 2002، والمايسترو "جونغ ميونغ هون" في عام 2011.وأشادت الحكومة الفرنسية بالمطربة "جو" قائلة إنها واحدة من أعظم مطربات السوبرانو في العصر المعاصر. وأضافت أنه كان من الصعب تخيل نجاح فنان آسيوي في عالم الأوبرا الغربي في ثمانينات القرن الماضي، لكن "جو" كسرت الحواجز وتغلبت على الأحكام المسبقة، ومهدت الطريق للآخرين ليتبعوها.وقالت أيضا إنها جعلت من الفن أداة للسلام والحوار والانفتاح الثقافي، وتمثل مسيرتها المهنية وموهبتها جسرا جميلا بين فرنسا وكوريا.