السلطات الصحية الكورية تراقب اتجاهات فيروس كورونا في آسيا

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مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في هونغ كونغ والصين، تراقب سلطات الحجر الصحي في كوريا الجنوبية الاتجاهات المحلية والدولية.وصرحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين بأنها تراقب الوضع المحلي عن كثب، لا سيما مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مؤخرا في أجزاء أخرى من آسيا.ولكن، وفقا للمتحدث باسم الوكالة "كو جيه يونغ" لا داعي حاليا للقلق المفرط.وحذر المتحدث من احتمال حدوث تفشٍّ آخر للمرض هذا الصيف، كما حدث في العام الماضي، ودعا الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.وأكدت الوكالة أن عدد مرضى فيروس كورونا في كوريا الجنوبية لا يزال تحت السيطرة، ولكن مع ظهور أوبئة في الدول المجاورة، ستراقب السلطات عن كثب تأثيرها على كوريا.