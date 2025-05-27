جلسة استماع تحضيرية في يونيو في قضية الرشوة المرفوعة ضد الرئيس الأسبق مون

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ستعقد محكمة سيول جلسة استماع تحضيرية في شهر يونيو القادم، في قضية الرشوة المرفوعة ضد الرئيس الأسبق "مون جيه إين".وأعلنت محكمة سيول المركزية أمس الاثنين أنها ستعقد الجلسة يوم 17 يونيو.وفي يوم 24 أبريل، وجه مكتب المدعي العام لمنطقة "جونغ جو" لائحة اتهام إلى "مون" دون احتجازه في القضية التي تتعلق بصهره السابق، حيث تعتقد النيابة العامة أن حوالي 200 مليون وون، أي حوالي 146 ألف دولار أمريكي، على شكل رواتب ومكافآت أخرى، قد دُفعت لصهر مون السابق، الملقب بـ"صو"، في الفترة من أغسطس 2018 إلى أبريل 2020، من قِبل شركة الطيران الاقتصادي التايلاندية "تاي إيستار جيت"، وأنها تُشكل رشوة لمون.وقد عُيّن صو مديرا تنفيذيا في شركة الطيران بعد تعيين مؤسس الشركة، النائب البرلماني السابق "لي سانغ جيك" رئيسا لوكالة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الكورية في مارس 2018.ويشتبه وكلاء النيابة في أن لي حصل على تعيينه مقابل تعيين صو.وقد وُجهت إلى لي لائحة اتهام دون احتجاز بتهمة الرشوة في هذه القضية.