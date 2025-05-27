2% ارتفاعا في كوسبي بعد تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد الأوربي

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ارتفع مؤشر أسعار الأسهم الكوري المركب "كوسبي" مدفوعا بمكاسب قطاع التكنولوجيا ومعنويات المستثمرين الإيجابية، بعد أن أرجأ الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" فرض الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوربي.وارتفع مؤشر كوسبي بمقدار 52.31 نقطة، أي ما يعادل 2.02%، أمس الاثنين، ليغلق عند 2644.4 نقطة.وافتتح المؤشر على ارتفاع وواصل مكاسبه على خلفية أنباء قرار ترامب بتأجيل فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات الاتحاد الأوربي حتى يوم 9 يوليو، لكن المخاوف ظلت قائمة مع تهديده بفرض رسوم جمركية جديدة على الهواتف الذكية المصنعة خارج الولايات المتحدة.وقد غذّت أسهم التكنولوجيا ارتفاع المؤشر، حيث ارتفع سهم سام سونغ للإلكترونيات بنسبة 0.92%، وارتفع سهم إس كيه هاينكس بنسبة 1.5%، وارتفع سهم إل جي إنرجي سوليوشن بنسبة 3.73%، وارتفع سهم سام سونغ إس دي آي بنسبة 3.62%، وحقق سهم إل جي كيم قفزة بنسبة 12.91%.وارتفع مؤشر كوسداك، الذي يهيمن عليه قطاع التكنولوجيا، بمقدار 9.29 نقطة، أي ما يعادل 1.3%، ليغلق عند 725.27 نقطة.