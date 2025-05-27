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السياسية

الرئيس السابق يون يلتزم الصمت في أثناء حضوره محاكمة التمرد

Write: 2025-05-27 14:34:40

الرئيس السابق يون يلتزم الصمت في أثناء حضوره محاكمة التمرد

Photo : YONHAP News

حضر الرئيس السابق "يون صوك يول" الجلسة الخامسة من محاكمته بتهمة قيادة تمرد خلال فترة الأحكام العرفية يوم 3 ديسمبر، والتزم الصمت عندما اتصلت به وسائل الإعلام المحلية.
ودخل يون محكمة سيول المركزية أمس الاثنين من المدخل الأرضي، قبل أن تبدأ الجلسة في الساعة 10:15 صباحا.
وحضر "لي سانغ هيون" الرئيس السابق للواء الأول المحمول جوا التابع لقيادة الحرب الخاصة، كشاهد خلال الجلسة، حيث وُجهت إليه لائحة اتهام دون حبس احتياطي في فبراير بتهمة قيادة قوات في البرلمان بأوامر من قائد الحرب الخاصة السابق "كواك جونغ جون" ليلة الأحكام العرفية.
وشهد "لي" أن "كواك" أمره يوم 3 ديسمبر بنشر قوات في البرلمان لإخلائه.
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