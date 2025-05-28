توقعات بإدراج جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي

Photo : KBS News

من المتوقع أن يتم إدراج جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.ووفقا لليونسكو، فقد أوصى المجلس الدولي للآثار والمواقع، وهو الهيئة الاستشارية لليونسكو، والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، بإدراج الجبل في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. يذكر أن الاسم الرسمي الذي قدمته كوريا الشمالية هو "جبل كوم كانغ - جبل الماس من البحر".وأوضحت منظمة اليونسكو أن كوريا الشمالية قدمت طلبها لإدراج الجبل في قائمة التراث العالمي في عام 2021، ولكن تأخرت مراجعة الموقع بسبب جائحة كورونا، وتم إدراجه في مراجعة هذا العام.وتُعتبر توصية الهيئة الاستشارية لليونسكو موافقة أولية على إدراج الجبل ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، وسوف يتم اتخاذ القرار النهائي في اجتماع لجنة التراث العالمي المقرر عقده في يوليو في باريس عاصمة فرنسا.وفي حالة حصول الجبل على الموافقة لتضمينه في القائمة، فسوف يكون ثالث موقع كوري شمالي يُدرج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.