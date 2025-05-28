كوريا الشمالية تصف مشروع القبة الذهبية الصاروخي الأمريكي بأنه خطير

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أدانت وزارة خارجية كوريا الشمالية مشروع الدرع الصاروخي الأمريكي "القبة الذهبية" ووصفته بأنه "مبادرة بالغة الخطورة والتهديد".ووفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الثلاثاء، أصدر معهد الدراسات الأمريكية التابع للوزارة هذا الانتقاد في مذكرة اليوم السابق، قائلا إن الهدف من الخطة الأمريكية هو تهديد الأمن الاستراتيجي للدول الحائزة على الأسلحة النووية. وأوضح المعهد أنه على عكس ادعاء الولايات المتحدة بأن القبة الذهبية مخصصة للدفاع، فإنه يمكن بسهولة تحويلها إلى نظامهجومي قادر على إطلاق الصواريخ في أي وقت.ووصفت كوريا الشمالية الخطة بأنها نموذج لعقلية "أمريكا أولا"، قائلة إنها تمثل "سيناريو حرب نووية في الفضاء الخارجي" يدعم استراتيجية الولايات المتحدة لتحقيق هيمنة أحادية القطب من خلال إنشاء قاعدة عسكرية فرعية في الفضاء بشكل استباقي.وأضافت أن خطة الولايات المتحدة لبناء نظام دفاع صاروخي جديد هي السبب الجذري لسباق التسلح النووي والفضائي العالمي، متهمة الولايات المتحدة بإثارة المخاوف الأمنية بين الدول الحائزة على الأسلحة النووية وتحويل الفضاء الخارجي إلى ساحة معركة نووية محتملة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن الأسبوع الماضي عن تفاصيل وتمويل أولي لنظام الدرع الصاروخي، متعهدا بوضعه موضع التنفيذ قبل نهاية ولايته.