كوريا تتصدر منظمة التعاون الاقتصادي في توظيف كبار السن

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أظهر تقرير حديث أن معدل توظيف كبار السن في كوريا الجنوبية هو الأعلى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكن جودة وظائفهم لا تزال منخفضة.ووفقا للتقرير الصادر عن مكتب الميزانية في البرلمان الكوري أمس الثلاثاء، بلغ معدل توظيف من تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر في كوريا 37.3% حتى عام 2023، وهو الأعلى بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وفي المقابل، بلغ متوسط ​​منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 13.6%، بينما بلغ الرقم في اليابان 25.3%، على الرغم من زيادة شيخوخة السكان هناك.ومع ذلك، اتضح أن الوظائف التي يشغلها كبار السن من الكوريين الجنوبيين غير مرغوب فيها من جوانب عديدة، بما في ذلك نوع العمل ومستويات الأجور.ووفقا للتقرير، فإن 61.2% من العمال الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما كانوا موظفين غير منتظمين، ويعمل ما يقرب من نصفهم في شركات يقل عدد موظفيها عن عشرة موظفين.وتمثلت النسبة الأكبر من هذه الوظائف، البالغة 35.4%، في أعمال بسيطة، بينما شملت 15% تشغيل الآلات.