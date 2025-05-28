مستحضرات التجميل الكورية تسجل مستويات قياسية من حيث الإنتاج والصادرات

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سجلت مستحضرات التجميل الكورية مستويات قياسية في العام الماضي من حيث حجم الإنتاج وقيمة الصادرات.وأوضح تقرير صادر عن وزارة سلامة الغذاء والدواء الكورية أمس الثلاثاء أن إنتاج مستحضرات التجميل الكورية خلال عام 2024 قد زاد بنسبة 20.9% عن العام الأسبق ليصل إلى 17.54 تريليون وون، أي حوالي 12.8 مليار دولار أمريكي، بينما ارتفعت قيمةالصادرات بنسبة 20.3% لتصل إلى 10.2 مليار دولار.وسجل كلا الرقمين أعلى مستوياتهما على الإطلاق.واحتلت كوريا المرتبة الثالثة عالميا في صادرات مستحضرات التجميل العام الماضي، متأخرة عن فرنسا والولايات المتحدة، لكنها تجاوزت ألمانيا التي احتلت المركز الثالث في العام الأسبق.وقد صدّرت كوريا الجنوبية مستحضرات التجميل إلى 172 دولة العام الماضي، بزيادة سبع دول عن العام الأسبق. وكانت الصين أكبر سوق، وتلتها الولايات المتحدة واليابان وهونغ كونغ وفيتنام.