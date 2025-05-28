انخفاض حاد في عدد الشباب الكوريين وارتفاع أعداد الطلاب متعددي الثقافات

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انخفض عدد الكوريين الجنوبيين الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و24 عاما إلى النصف تقريبا خلال الأربعين عاما الماضية، بينما تضاعف عدد الطلاب من الأسر متعددة الثقافات ثلاث مرات خلال عقد واحد فقط.ووفقا لتقرير أصدرته وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة أمس الثلاثاء، من المتوقع أن يصل عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و24 عاما إلى 7.6 مليون في عام 2025، أي ما يعادل 14.8% فقط من إجمالي السكان، بانخفاض عن 34.3% في عام 1985.ونظرا لاستمرار انخفاض معدل المواليد في كوريا، من المتوقع أن ينخفض ​​هذا الرقم أكثر ليصل إلى 3.3 مليون بحلول عام 2070، مما يجعل نسبة الشباب لا تتجاوز 8.8% من إجمالي السكان.وفي المقابل، ارتفع عدد الطلاب متعددي الثقافات بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية، ليصل إلى ما يقرب من 194 ألف طالب في العام الماضي، وهم يمثلون 3.8% من جميع طلاب المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية.وكشف التقرير أيضا أن إيذاء النفس المتعمد أو الانتحار لا يزالان السبب الرئيسي للوفاة بين الشباب الكوريين، تجاوزا للحوادث والسرطان، حيث ارتفع معدل الانتحار إلى 11.7% لكل 100 ألف شخص في عام 2023.