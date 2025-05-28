معهد حكومي يخفض توقعات النمو الكوري الحقيقي من 2.1% إلى 1%

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خفض المعهد الكوري للاقتصاد الصناعي والتجارة، التابع للدولة، توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد لهذا العام من 2.1% إلى 1%.وفي تقرير نشره أمس الثلاثاء، توقع المعهد أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 0.5% للنصف الأول من هذا العام، و1.4% للنصف الثاني.وتوقع التقرير أن تشتد حدة تباطؤ الصادرات الكورية وسط حالة عدم اليقين المحيطة بالرسوم الجمركية الأمريكية، كما توقع انتعاشا محدودا في الطلب المحلي، على الرغم من وصول حكومة جديدة قريبا، وتأثير الميزانية الإضافية.وقال التقرير إن الصادرات ستنخفض بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى 670.6 مليار دولار أمريكي، كما ستنخفض الواردات بنسبة 2.1%، مما سيؤدي إلى فائض تجاري قدره 52.4 مليار دولار أمريكي.وبعد أن خفض معهد التنمية الكوري الحكومي توقعاته للنمو لعام 2025 من 1.6% إلى 0.8%، ينصب الاهتمام الآن على ما إذا كان البنك المركزي الكوري سيتخذ نفس الخطوة خلال اجتماعه للسياسة النقدية غدا الخميس.