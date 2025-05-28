كوريا الشمالية تحاول انتشال المدمرة المنقلبة باستخدام بالونات

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قال خبير في مؤسسة أمريكية غير ربحية إن كوريا الشمالية تسعى لانتشال سفينتها الحربية التي انقلبت الأسبوع الماضي في أثناء محاولة إطلاقها، وذلك باستخدام بالونات.ونشر "ديكر إيفليث" محلل القوى الاستراتيجية في مركز التحليلات البحرية "سي إن ايه" صورا ملتقطة بالأقمار الاصطناعية لما بدا أنه عدة بالونات تحلق فوق حوض بناء السفن الكوري الشمالي في "تشونغ جين"، في محاولة لتصحيح مسار السفينة التي تزن خمسة آلاف طن.وقيّم إيفليث الأجسام البيضاء المحيطة بالسفينة، المغطاة بأغطية زرقاء، على أنها بالونات، ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي أن النظام الكوري الشمالي يحاول رفع مدمرة باستخدام أساليب مستوحاة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "أب" من إنتاج "بيكسار" في عام 2009".وقد انقلبت المدمرة حديثة البناء وغُمرت جزئيا بالمياه، ولحقت أضرار بهيكلها خلال حفل تدشينها يوم الأربعاء الماضي في مدينة "تشونغ جين" الساحلية الشرقية.ووصف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، الذي كان حاضرا في الحفل، ذلك الحادث بأنه "عمل إجرامي" لا يُطاق، وأمر بمعاقبة المسؤولين واستعادة السفينة خلال شهر يونيو.