تعيين لي مين سونغ مدربا رئيسيا للمنتخب الكوري لكرة القدم تحت 22 عاما

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تم تعيين "لي مين سونغ" المدرب السابق لنادي "ديجون هانا سيتيزن"، مدربا رئيسيا للمنتخب الوطني الكوري للرجال تحت 22 عاما، والمُقرر مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية 2026، وفي حالة تأهل كوريا الجنوبية، سيشارك في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2028 في لوس أنجلوس.وأعلن الاتحاد الكوري لكرة القدم أمس الثلاثاء عن تعيين لي، الذي سبق له أن شغل منصب مساعد المدرب الرئيسي للمنتخب الوطني للرجال تحت 23 عاما في عام 2018، والذي فاز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية في إندونيسيا.وقد ترأس لي نادي "ديجون هانا سيتيزن" لكرة القدم بين عامي 2020 و2024، وقاد الفريق للصعود إلى دوري الدرجة الأولى عام 2022.ومن المعروف عن المدافع السابق، الذي مثّل كوريا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم عامي 1998 و2002، هدفه في مباراة كوريا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم ضد اليابان عام 1997، والتي انتهت بفوز كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف واحد.وسوف يخوض لي أول مباراة له كمدرب جديد للمنتخب الوطني تحت 22 عاما في مباراة ودية ضد أستراليا تبدأ الساعة 7 من مساء يوم 5 يونيو على ملعب "يونغ إين ميرو".