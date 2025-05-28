النيابة تقرر عدم توجيه اتهامات لأربعة صحفيين بتهمة التشهير بالرئيس السابق يون

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قررت النيابة العامة عدم توجيه اتهامات لأربعة صحفيين حاليين وسابقين اتُهموا بالتشهير بالرئيس السابق "يون صوك يول" ونشر تقارير كاذبة قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2022.وأصدر مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية قرارا أمس الثلاثاء بعدم توجيه اتهام للصحفيين الأربعة السابقين والحاليين في صحيفة "كيونغ هيانغ"، مشيرا إلى عدم كفاية الأدلة.وصرح مسؤول في المكتب بأنه لا توجد أدلة كافية لتحديد ما إذا كان الصحفيون قد حرفوا الحقائق عن عمد أو تصرفوا بقصد، على الرغم من التناقضات في تقاريرهم.يذكر أنه في أكتوبر 2021، ظهرت تقارير إعلامية تزعم أن يون، المرشح الأوفر حظا آنذاك لحزب قوة الشعب المحافظ، قد تواطأ في مخطط قروض غير قانوني في عام 2011 عندما كان مدعيا عاما.وشملت فضيحة عام 2011 وسيطا يُدعى "تشو او هيونغ"، حصل على قرض غير قانوني من بنك بوسان للادخار لتجهيز تمويل مشروع تطوير في منطقة "ديه جانغ دونغ" في مدينة "صونغ نام".كما نشرت صحيفة "كيونغ هيانغ" مقابلة مع رجل أعمال شارك في المراحل الأولى من المشروع، زاعما وجود تواطؤ.