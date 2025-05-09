مرشح الحزب الديمقراطي يواصل تقدمه في استطلاع للرأي أجرته كي بي إس

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أظهر استطلاع رأي جديد أجرته قناة كي بي إس أن 45% من المشاركين قالوا إنهم سيصوتون للمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، بينما أيد 36% مرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو"، واختار 10% مرشح حزب الإصلاح "لي جون صوك".وشمل الاستطلاع ألف شخص بالغ في جميع أنحاء كوريا عمن سيصوتون له في الانتخابات الرئاسية يوم 3 يونيو، حيث عبر 40% من المشاركين عن رغبتهم في بقاء السلطة لدى حزب قوة الشعب الحاكم حاليا، بينما اختار 51% التغيير إلى إدارة ليبرالية.وقال 33% من المشاركين إنه يتوجب على كيم مرشح حزب قوة الشعب، ولي مرشح حزب الإصلاح، الاندماج في مرشح محافظ واحد، بينما عارض 21% تلك الفكرة، وأعرب 34% عن عدم اهتمامهم.وفي حالة الاندماج بين الحزبين المحافظين، سيحصل مرشح حزب قوة الشعب على دعم 41% كمرشح افتراضي، مقابل 44% لمرشح الحزب الديمقراطي، بينما سيحصل مرشح حزب الإصلاح على 34% مقابل 43% لمرشح الحزب الديمقراطي.ويبلغ مستوى الثقة في هذا الاستطلاع، الذي أجرته شركة هانكوك للأبحاث بتكليف من كي بي إس، 95%، بهامش خطأ يبلغ زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية.