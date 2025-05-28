نقابة سائقي الحافلات في سيول تؤجل الإضراب العام رغم فشل المفاوضات مع الإدارة

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قرر سائقو الحافلات في سيول تأجيل تنفيذ إضرابهم العام الذي كان مخططا له من قبل، رغم فشل المفاوضات مع الإدارة.وأعلنت نقابة سائقي الحافلات في سيول اليوم الأربعاء أنها قررت خلال اجتماع لرؤساء فروعها صباح اليوم تأجيل الإضراب، بعد فشل مفاوضات الأجور في حوالي الساعة 12 صباحا.وصرح مسؤول نقابي بأن النقابة خلصت إلى أنه نظرا للاختلافات الكبيرة بين العمال والإدارة، فإن الإضراب لن يكون له تأثير يُذكر على تغيير موقف أصحاب العمل والمدينة، اللذين يُصرّان على عدم إجراء أي مناقشات حتى يتم إصلاح نظام الأجور بشكل شامل.ورحبت الإدارة بالقرار، مؤكدة أنها ستبذل قصارى جهدها لضمان استخدام المواطنين للحافلات بأمان، وأضافت أنها ستستأنف المفاوضات مع النقابة قريبا.