انطلاق منتدى جيجو الدولي للسلام والازدهار بمشاركة 30 دولة

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انطلقت اليوم الأربعاء أعمال المنتدى الدولي العشرين للسلام والازدهار في جزيرة جيجو، وسوف تستمر 3 أيام بمشاركة أكثر من 4 آلاف مسؤول من 30 دولة.وتشمل جلسات اليوم الأول من المنتدى جلسة بعنوان "الانخراط في الماضي: التمثيل، المسؤولية، الأخلاقيات"، وجلسة أخرى بعنوان "استراتيجيات لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة".كما ستعقد مائدة مستديرة للدبلوماسيين تحت عنوان "التعاون الكوري الأفريقي من أجل مستقبل مشترك: طريق النمو المستدام والمشاركة"، إلى جانب جلسات ونقاشات يشارك فيها شباب وطلاب جامعات من 16 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.وفي اليوم الثاني من المنتدى، سيعقد حفل الافتتاح تحت شعار "تسخير الابتكار من أجل السلام والازدهار المشترك" بحضور القائم بأعمال الرئيس الكوري "لي جو هو" وحاكم مقاطعة جيجو "أوه يونغ هون".وسوف تعقد جلسة خاصة بعنوان "ديناميات شرق آسيا في عهد ترامب: استكشاف استراتيجيات كوريا الدبلوماسية والأمنة"، بالإضافة إلى 22 جلسة أخرى، منها جلسة بعنوان "ربط العقول من أجل السلام والازدهار: دور المنتديات الدولية".وفي اليوم الأخير من المنتدى ستعقد جلسة بعنوان "التنافس على الهيمنة العالمية بين الولايات المتحدة والصين"، وجلسة بعنوان "إزالة الكربون من الموانئ البحرية باستخدام الطاقة المتجددة في جيجو"، وجلسة بعنوان "دور الحركة الأولمبية والرياضة في تعزيز القيم المشتركة للسلام الإنساني".