سيول الخامسة عشرة في مؤشر المدن العالمية

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احتلت مدينة سيول المركز الخامس عشر عالميا والمركز الثاني في آسيا في تقييم أجراه مركز تحليل اقتصادي بريطاني على ألف مدينة على مستوى العالم.ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن مركز "أوكسفورد إيكونوميكس" البريطاني مؤخرا لمؤشر المدن العالمية لعام 2025، جاءت سيول في المركز الخامس عشر، بعد أن كانت في المركز الحادي الأربعين في العام الماضي.وجاءت نيويورك ولندن وباريس في المراكز من الأول إلى الثالث بالترتيب.ويعد مؤشر المدن العالمية من أبرز التصنيفات التي تقيس الأداء الشامل للمدن الكبرى حول العالم، مستندا إلى مجموعة من المعايير، تشمل الاقتصاد، ورأس المال البشري، وجودة الحياة، والبيئة والحوكمة.وقيّم التقرير عاصمة كوريا الجنوبية في المركز الثامن عشر من حيث الاقتصاد، والمركز الخامس في رأس المال البشري، والمركز الـ129 في جودة الحياة، والمركز الـ514 في البيئة، والمركز الـ147 في الحوكمة.