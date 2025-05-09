مؤشر ثقة الشركات الكورية يرتفع بأكبر معدل منذ عامين

Photo : YONHAP News

قال تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء إنه على الرغم من التحسن في معنويات الأعمال للشهر الثالث على التوالي، إلا أن معنويات الأعمال لا تزال منخفضة.وأوضح التقرير ان مؤشر المعنويات التجارية لدى الشركات الكورية في شهر مايو قد بلغ 90.7 نقطة، بارتفاع مقداره 2.8 نقطة، مقارنة بشهر أبريل الماضي، مسجلا بذلك أعلى مستوى من حيث معدل الارتفاع منذ شهر مايو من عام 2023.وتدل قراءة المؤشر بأقل من 100 نقطة على أن عدد الشركات المتشائمة حول مستقبل الاقتصاد يفوق عدد الشركات المتفائلة.وقد بنى البنك المركزي الكوري تقريره على مسح أجراه حول مستقبل الاقتصاد الكوري على 3297 شركة كورية خلال الفترة من يوم الثالث عشر وحتى العشرين من شهر مايو الجاري.