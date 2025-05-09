عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل أول زيادة منذ 10 سنوات

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بلغ معدل الخصوبة الكلي في كوريا الجنوبية خلال الربع الأول من هذا العام 0.82 مولود، بزيادة مقدارها 0.05 مولود مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وكان معدل الخصوبة الكلي قد بلغ 0.77 مولود في شهر مارس الماضي، بزيادة مقدارها 0.04 مولود مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر مارس الماضي 21 ألفا و41، بزيادة نسبتها 6.8% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، مسجلا بذلك أول زيادة بعد أن شهد انخفاضا لـ10 سنوات متتالية منذ شهر مارس من عام 2015.وشهد عدد المواليد الجدد ارتفاعا على أساس شهري وللشهر التاسع على التوالي منذ شهر يوليو من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن عدد المواليد الجدد في الربع الأول من هذا العام بلغ 65 ألفا و22، بزيادة نسبتها 7.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وبلغ عدد حالات الزواج في مارس 19 ألفا و181 حالة زواج، بزيادة نسبتها 11.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغ عدد الوفيات في الربع الأول من هذا العام 100 ألف و800 حالة وفاة، بزيادة نسبتها 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى انخفاض عدد السكان في كوريا بمقدار 35 ألف نسمة.