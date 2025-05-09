أغنية جديدة للمطرب جين عضو بي تي إس تتصدر سبوتيفاي

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تصدر الألبوم المنفرد الجديد للمطرب "جين" عضو فرقة "بي تي إس" قوائم الموسيقى العالمية.وطبقا لما أعلنته وكالة "بيغ هيت ميوزيك" الترفيهية المشرفة على فرقة "بي تي إس"، تصدر المطرب "جين" قائمة أفضل الأغاني اليومية العالمية على منصة "سبوتيفاي"، بأغنيته الجديدة بعنوان "دونت ساي يو لوف مي"، أي "لا تقولي إنكِ تحبينني"، يوم الخامس والعشرين من شهر مايو الجاري.كما احتل ألبوم المطرب "جين" الجديد المركز الثالث في قائمة "بيلبورد" الرئيسية للألبومات.ومن جهة ثانية، من المتوقع أن يتم تسريح جميع أعضاء فرقة "بي تي إس" من الخدمة العسكرية في شهر يونيو، وهو ما يزيد التوقعات بعودة الفرقة للساحة الغنائية بجميع أعضائها إما في نهاية هذا العام أو في النصف الأول من العام القادم.