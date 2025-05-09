القوات الأمريكية في كوريا تنفى وجود أي خطط لتخفيض حجمها

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نفى قائد القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الجنرال "زيفيير برونسون" صحة التقرير الذي تحدث عن تخفيض محتمل لحجم تلك القوات، وقال إنه لم يسمع شيئا ذا صلة من رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد نقلت عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية، بنتاغون، قولهم إن الوزارة تدرس سحب ما يقرب من 4500 جندي من أصل 28 ألفا و400 جندي، من كوريا الجنوبية، وإعادة إرسالهم إلى أماكن أخرى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وكانت قيادة القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية قد نفت يوم الجمعة الماضي ما تردد من تقارير إعلامية تفيد بأن واشنطن تدرس سحب الآلاف من جنودها من كوريا الجنوبية.وأكدت أن الولايات المتحدة ملتزمة بقوة بالدفاع عن كوريا الجنوبية، وأعربت عن تطلعها للتشاور مع الحكومة الكورية الجديدة بشأن سبل الحفاظ على التحالف القوي بين سيول وواشنطن وتعزيزه.