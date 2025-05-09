1.6 % زيادة في الدّيْن الخارجي الكوري في الربع الأول من هذا العام

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شهد الدَيْن الخارجي لكوريا الجنوبية زيادة طفيفة في الربع الأول من هذا العام مقارنة بنهاية العام الماضي.وقال تقرير صادر عن وزارة المالية في سيول اليوم الأربعاء إن الدَين الخارجي بلغ 683.4 مليار دولار في الربع الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 1.6% مقارنة بالربع الأسبق.وأشار التقرير إلى أن الدين الخارجي قصير الأجل سجل ارتفاعا بمقدار 2.8 مليار دولار مقارنة بنهاية العام الماضي، ليبلغ 149.3 مليار دولار، فيما ارتفع الدين الخارجي طويل الأجل بمقدار 7.7 مليار دولار، ليصل إلى 534.1 مليار دولار.وبهذا زادت حصة الدين الخارجي قصير الأجل من إجمالي الدين الخارجي الكوري من 21.8% في نهاية العام الماضي إلى 21.9% في الربع الأول من هذا العام.