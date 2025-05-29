بدء التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية

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بدأت اليوم الخميس فترة التصويت المبكر، التي تستمر يومين، للتصويت في الانتخابات الرئاسية الـ21 المقرر لها يوم الثلاثاء القادم، وذلك في 3 آلاف و568 مركز تصويت في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.وبدأت عملية التصويت في الساعة السادسة صباحا وتستمر حتى السادسة مساء، حيث يُسمح للناخبين بالإدلاء بأصواتهم في أي من مراكز التصويت المبكر على مستوى البلاد.ويجب على الناخبين إحضار بطاقات التسجيل الخاصة بهم أو غيرها من مستندات إثبات الهوية الرسمية التي تحمل صورة والصادرة عن مكتب حكومي أو مؤسسة عامة.ويمكن التحقق من مواقع مراكز التصويت المبكر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات.وقد أعلنت اللجنة أن منطقة تخزين صناديق الاقتراع ستكون متاحة للمشاهدة العامة على مدار 24 ساعة في اليوم من خلال كاميرات المراقبة.