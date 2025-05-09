المرشحون الرئاسيون يشاركون في التصويت المبكر

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سيدلي المرشحون الرئاسيون الرئيسيون في الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوم 3 يونيو بأصواتهم اليوم الخميس، وهو اليوم الأول من فترة التصويت المبكر التي تستمر يومين.وسيدلي مرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية "لي جيه ميونغ" بصوته صباح اليوم في مركز اقتراع في "شين تشون" بمنطقة "صو ديه مون" في سيول.ومن المتوقع أن يؤكد "لي" على أهمية التصويت المبكر ويحث الناس على المشاركة، ثم يقوم بعد ذلك بحملة انتخابية في مناطق "سونغ با" و"سو تشو" و"غواناك" في سيول بعد الظهر.ويخطط "كيم مون سو"، مرشح حزب قوة الشعب، للتصويت المبكر في منطقة "كيه يانغ" في "إنتشون"، وهي الدائرة الانتخابية لمرشح الحزب الديمقراطي "لي".وسوف يقوم "كيم" بعد ذلك بحملة انتخابية في مناطق في "إنتشون"، بالإضافة إلى "سيه هيونغ" و"آن سان" و"آن يانغ" في مقاطعة "كيونغ كي".ويخطط "لي جون صوك"، المرشح الرئاسي لحزب الإصلاح الجديد، للإدلاء بصوته في "دونغ تان"، وهي دائرته الانتخابية في "هوا صونغ" بمقاطعة "كيونغ كي".وسوف يقوم "لي" بعد ذلك بحملة انتخابية في "بان غيو" بالمقاطعة وفي بعض المناطق في سيول.