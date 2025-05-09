الشرطة تعزز الأمن والسلامة العامة استعدادا للانتخابات الرئاسية وحفل تنصيب الرئيس

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تخطط الشرطة الكورية لتعزيز الأمن والسلامة العامة استعدادا للانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين وحفل التنصيب الرئاسي الأسبوع القادم.وقالت وكالة شرطة العاصمة سيول أمس الأربعاء إنها ستحشد أقصى عدد من الأفراد لحماية المرشحين، ومنع الحوادث وتوفير الأمن في مواقع التصويت وفرز الأصوات، وضمان السلامة العامة خلال حفل التنصيب.وأوضحت أن هذا القرار يأتي وسط مخاوف من ارتفاع الجرائم المتعلقة بالانتخابات وزيادة الاهتمام بإدارة السلامة في حفل التنصيب، حيث من المقرر أن يتولى الرئيس الجديد مهام منصبه دون فترة انتقالية.وتخطط الشرطة لتصعيد تدريجي لعمليات الطوارئ التي أصدرتها في 12 مايو تحت مسمى "اليقظة المشددة"، التي تتطلب من الضباط القادة وكبار الموظفين البقاء على أهبة الاستعداد في نطاق اختصاصهم للاتصال في حالات الطوارئ.وسوف يتم إصدار أعلى مستوى من حالات الطوارئ، المسمى "جابو" باللغة الكورية، في يوم الانتخابات يوم الثلاثاء القادم، والذي يتطلب التعبئة الكاملة لقوات الشرطة وتقييد إجازاتهم.