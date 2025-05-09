الرئيس المؤقت يدعو إلى النزاهة الصارمة خلال التصويت المبكر

Photo : YONHAP News

دعا القائم بأعمال الرئيس "لي جو هو" إلى ضمان النزاهة الصارمة خلال الانتخابات الرئاسية الأسبوع القادم، وخلال التصويت المبكر الذي بدأ اليوم الخميس.وأدلى وزير التعليم، الذي يشغل منصب القائم بأعمال الرئيس، بهذه التصريحات أمس الأربعاء في أثناء زيارته مركزا للتصويت المبكر في منطقة "جونغ نو" في سيول لمراقبة الاستعدادات.ووفقا لوزارة التعليم، حث "لي" المسؤولين الحكوميين العاملين في أكشاك التصويت على بذل كل جهد ممكن لضمان سلاسة عملهم خلال فترة التصويت المبكر التي تستمر يومين.ويمكن للناخبين المؤهلين المشاركة في التصويت المبكر بين الساعة السادسة صباحا والسادسة مساء اليوم الخميس وغدا الجمعة في أي من مواقع التصويت المحددة، بغض النظر عن مناطق إقامتهم.ويتعين على الناخبين تقديم بطاقة هوية تحمل صورة شخصية قبل وضع علامة على بطاقات الاقتراع.