المرشح لي جون صوك يعتذر عن تصريحاته المثيرة للجدل

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أصدر المرشح الرئاسي عن حزب الإصلاح "لي جون صوك" اعتذارا أمس الأربعاء بعد أن واجه انتقادات لاذعة بسبب تصريح مسيء جنسيا خلال المناظرة التلفزيونية الثالثة التي شارك فيها 4 مرشحين، أول من أمس الثلاثاء.وفي حديثه للصحفيين في سيول، ادعى "لي" أنه سعى للتعبير عن أفكاره بشكل معتدل ولم يكن متأكدا من كيفية التعبير عنها بشكل أكثر اعتدالا، واعتذر لأولئك الذين ربما وجدوا تصريحاته "غير مريحة".وكان "لي" خلال المناظرة يخاطب المرشح "كوان يونغ غوك" من حزب العمل الديمقراطي الصغير ويناقش حقوق المرأة، عندما نقل فجأة تعليقا مزعوما لابن مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ"، يبدو أنه نُشر على الإنترنت تحت صورة لإحدى المشاهير من النساء.واستشهد "لي جون صوك" بالتصريحات المزعومة لنجل "لي جيه ميونغ" التي تضمنت لغة مسيئة وعنيفة وجنسية ضد امرأة. وسأل "لي جون صوك" "كوان" عما إذا كان تعليق كهذا يعتبر معاديا للمرأة.ومن ناحية أخرى، أكد "لي جون صوك" مجددا أنه لا ينوي الاستجابة لدعوات حزب قوة الشعب للتراجع عن الترشح ودعم مرشحه "كيم مون سو".وفي ظهوره في برنامج إذاعي وتلفزيوني، قال "لي" إنه لم يفكر أبدا في تقديم مرشح واحد مع حزب قوة الشعب.