محكمة فيدرالية أمريكية تقضي بمنع الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في 2 أبريل

Photo : YONHAP News

قضت محكمة فيدرالية أمريكية بأن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد تجاوز سلطاته بفرض رسوم جمركية عالمية.وأوضحت تقارير نشرتها وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أخرى أمس الأربعاء، أن محكمة التجارة الدولية قررت منع ما يسمى بتعريفات "يوم التحرير"، التي فرضها "ترامب"، من الدخول حيز التنفيذ، وقضت بأن قانون الطوارئ الذي استند إليه البيت الأبيض لا يوفر سلطة أحادية الجانب لفرض رسوم جمركية على جميع الدول تقريبا.وقالت المحكمة إن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطات حصرية لتنظيم التجارة مع الدول الأخرى، وهذا لا يلغي اختصاص الرئيس في حماية الاقتصاد.وبعد دقائق، انتقد البيت الأبيض ذلك الحكم ووصفه بـ"الانقلاب القضائي الذي خرج عن السيطرة"، وقدمت إدارة "ترامب" إشعارا بالاستئناف.وفي الشهر الماضي، رفعت 5 شركات في الولايات المتحدة دعوى قضائية بحجة أن "ترامب" طبق سياساته الجمركية على خلاف القانون دون المرور بالكونغرس الذي يملك سلطة اتخاذ قرارات الرسوم الجمركية.وزعمت الشركات أن "ترامب" قام بتفسير قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة بصورة تعسفية، وفرض الرسوم الجمركية دون الرجوع إلى الكونغرس.