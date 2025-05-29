فشل محاولة كيم مون سو لاختيار مرشح موحد للتيار المحافظ

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قام المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب "كيم مون سو" بمحاولة أخيرة لتوحيد حملته الانتخابية مع مرشح حزب الإصلاح الجديد "لي جون صوك" أمس الأربعاء عشية التصويت المبكر، لكنه فشل حتى في تأمين لقاء معه.وزار "كيم" مكتب "لي" في مقر البرلمان في سيول في حوالي الساعة 11:30 من مساء الأربعاء، بعد الانتهاء من حملته الانتخابية في "ديغو"، لكن "لي" لم يكن في المكتب.وحاول "كيم" تحديد موقع "لي"، لكنه فشل في الوصول إليه.وردا على سؤال حول ما إذا كان سيواصل جهوده لتوحيد ترشحه مع "لي"، قال "كيم" إنه يبدو أنه سيحتاج إلى الاستمرار في ذلك حتى يوم الانتخابات.لكن معسكر "لي" أكد مجددا معارضته لأي اندماج من هذا القبيل.