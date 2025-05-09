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الاقتصادية

البنك المركزي الكوري يخفض توقعاته للنمو هذا العام من 1.5% إلى 0.8%

Write: 2025-05-29 15:03:26Update: 2025-05-29 15:09:13

البنك المركزي الكوري يخفض توقعاته للنمو هذا العام من 1.5% إلى 0.8%

Photo : YONHAP News

قرر  البنك  المركزي الكوري  اليوم  تعديل  توقعاته  لنسبة  نمو  الناتج المحلي  الإجمالي  لهذا  العام  بدرجة  كبيرة،  من  1.5%  إلى  0.8%،  أي  بمقدار  النصف  تقريبا،  مقارنة بتوقعاته  في  شهر  فبراير  الماضي.
وتعد  هذه  هي  المرة  الأولى منذ  5  سنوات  التي  يقوم  فيها  البنك  المركزي  الكوري بتخفيض  توقعاته  للنمو  السنوي  بمقدار 0.7%  منذ  شهر  أغسطس  من  عام  2020  خلال  جائحة  كورونا.
وتقل  توقعات  البنك  المركزي  الكوري عن  توقعات  منظمة  التعاون  الاقتصادي والتنمية  البالغة  1.5%،  وتوقعات  بنك  التنمية  الآسيوي الذي  توقع  نفس  النسبة،  وتوقعات صندوق  النقد  الدولي البالغة  1%.
وكان  "لي  تشانغ  يونغ"  محافظ  البنك  المركزي قد  قال  في  مؤتمر  صحفي  عقده  يوم  6  من  شهر  مايو  الجاري  إنه  يعلق  آمالا  كبيرة  على  مدى  زيادة  الاستهلاك  خلال  عطلة  أوائل  مايو،  لكن  يبدو  أن  تلك  الآمال تبددت  نتيجة  للتباطؤ في  استخدام  بطاقات الائتمان  المحلية  والإنفاق عبر  الإنترنت  ومبيعات بطاقات  التجار  خلال  فترة  العطلة.
كما  خفّض  البنك  المركزي  الكوري توقعاته  لمعدل  النمو  للعام  القادم من  1.8%  إلى  1.6%.
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