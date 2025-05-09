البنك المركزي الكوري يخفض توقعاته للنمو هذا العام من 1.5% إلى 0.8%

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قرر البنك المركزي الكوري اليوم تعديل توقعاته لنسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بدرجة كبيرة، من 1.5% إلى 0.8%، أي بمقدار النصف تقريبا، مقارنة بتوقعاته في شهر فبراير الماضي.وتعد هذه هي المرة الأولى منذ 5 سنوات التي يقوم فيها البنك المركزي الكوري بتخفيض توقعاته للنمو السنوي بمقدار 0.7% منذ شهر أغسطس من عام 2020 خلال جائحة كورونا.وتقل توقعات البنك المركزي الكوري عن توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغة 1.5%، وتوقعات بنك التنمية الآسيوي الذي توقع نفس النسبة، وتوقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1%.وكان "لي تشانغ يونغ" محافظ البنك المركزي قد قال في مؤتمر صحفي عقده يوم 6 من شهر مايو الجاري إنه يعلق آمالا كبيرة على مدى زيادة الاستهلاك خلال عطلة أوائل مايو، لكن يبدو أن تلك الآمال تبددت نتيجة للتباطؤ في استخدام بطاقات الائتمان المحلية والإنفاق عبر الإنترنت ومبيعات بطاقات التجار خلال فترة العطلة.كما خفّض البنك المركزي الكوري توقعاته لمعدل النمو للعام القادم من 1.8% إلى 1.6%.