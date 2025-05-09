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السياسية

86.8 % من الناخبين الكوريين ينوون التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة

Write: 2025-05-29 15:04:28Update: 2025-05-29 16:42:30

86.8 % من الناخبين الكوريين ينوون التصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة

Photo : YONHAP News

قال  8  من  بين  كل  10  ناخبين كوريين  إنهم  ينوون  التصويت  في  الانتخابات  الرئاسية القادمة  التي  ستجري  يوم  3  يونيو.
جاء  ذلك  في  تقرير  أصدرته لجنة  مراقبة  الانتخابات الوطنية  أمس  اعتمادا على  نتائج  استطلاع لآراء  الناخبين  أجراه  معهد  غالوب  الكوري  للأبحاث على  ألف  و512  شخصا  تتجاوز أعمارهم  18  عاما  في  جميع  أنحاء  البلاد، يومي  24  و25  مايو.
وأعرب  86.8%  من  المشاركين  في  الاستطلاع  عن  نيتهم  المشاركة في  التصويت،  وهي  نسبة  لا  تختلف  كثيرا  عن  نظيرتها في  الانتخابات  الرئاسية العشرين  التي  أُجريت قبل  3  سنوات  والتي  بلغت  86%.
وفي  الاستطلاع  الأخير بلغت  نسبة  المشاركين الذين  أجابوا  بأنهم  سيصوّتون  إن  أمكن  لهم  ذلك  9.5%،  بينما  بلغت  نسبة  المشاركين الذين  أجابوا  بأنهم  "لا  ينوون  التصويت"  1.8%،  و"لا  ينوون  التصويت  إطلاقا" 1.5%. 
وحول  أسباب  عدم  التصويت،  أجاب  43%  منهم  بعدم  وجود  مرشح  أو  حزب  يعجبهم، بينما  أجاب  27%  منهم  باعتقادهم بأنه  لن  يتغير  شيء  من  خلال  التصويت.
كما  أجاب  18%  بعدم  الاهتمام بالسياسة،  وأجاب  4%  بعدم  معرفة  المرشحين  وأحزابهم.
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