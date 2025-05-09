انتهاء أعمال تحديث محطة نهر دومان عند الحدود بين كوريا الشمالية وروسيا

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أنهت كوريا الشمالية أعمال تحديث محطة "نهر دومان" التي تقع على نهر دومان الكوري الشمالي والتي تمثل الحدود الفعلية مع روسيا.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم إن المحطة قد أُعيد بناؤها، وأنه تمت إقامة حفل لافتتاحها في الموقع أمس.وأوضح التقرير أن المحطة بُنيت لتلائم مهمتها كبوابة حدودية، مما يضمن راحة الركاب بمستوى عال ويسهم في تحديث السكك الحديدية.ويقول المراقبون إن كوريا الشمالية قامت بتحديث محطة نهر دومان ضمن جهودها لزيادة التبادلات مع روسيا، مستغلة تقاربها مع موسكو بعد دعمها للغزو الروسي ضد أوكرانيا.وتقع تلك المحطة في أقصى الطرف الشمالي الشرقي لكوريا الشمالية، ويمكن للقطارات المتجهة من هذه المحطة عبور نهر دومان على جسر للسكك الحديدية من أجل الوصول إلى محطة "خاسان" الروسية.