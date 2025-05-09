الحكومة الكورية تقرر المشاركة في مؤتمر الطاقة في ألاسكا

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قررت حكومة كوريا الجنوبية المشاركة في مؤتمر الطاقة الذي سيُعقد في ألاسكا بالولايات المتحدة فيما بين يوميْ 3 و5 من شهر يونيو القادم.وكانت الحكومة الكورية قد ترددت في البداية في حضور المؤتمر نظرا لتزامنه مع فترة الانتخابات الرئاسية، إلا أنها قررت المشاركة نظرا لتأثير ذلك على مفاوضات التعريفات الجمركية مع الولايات المتحدة، وللاهتمام الكبير الذي توليه الإدارة الأمريكية لذلك المؤتمر.وقال مسؤول رفيع المستوى من وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية أمس إن الوزارة قررت حضور مؤتمر الطاقة استجابة لدعوة من حكومة مدينة "إنكوريدج"، وأضاف أنه سيصعب على الوزير ونائبه الحضور نظرا لضيق الوقت، لذلك فقد يشارك الوفد الكوري برئاسة مدير إدارة.وكان حاكم ولاية ألاسكا "مايك دنليفي" قد دعا شخصيات بارزة في قطاع الطاقة من جميع أنحاء العالم إلى "مؤتمر ألاسكا الرابع للطاقة المستدامة" الذي سيُعقد في إنكوريدج الشهر القادم، وأرسل دعوات إلى حكومات اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية.ومن المتوقع أن يتم في ذلك المؤتمر تناول أحدث تقنيات الطاقة، مثل محطات الطاقة النووية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير الغاز الطبيعي المُسال.