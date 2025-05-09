الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

العلوم

1 من بين كل 4 كوريين لديه خبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

Write: 2025-05-29 15:09:47Update: 2025-05-29 15:37:20

1 من بين كل 4 كوريين لديه خبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

Photo : YONHAP News

تبين  أن  1  من  بين  كل  4  مواطنين  في  كوريا  الجنوبية لديه  تجربة  في  استخدام  الذكاء الاصطناعي  التوليدي،  مثل  "تشات  جي  بي  تي".
جاء  ذلك  في  نتيجة  مسح  أجرته  اللجنة الكورية  للاتصالات  والمعهد الكوري  لتنمية  سياسات تكنولوجيا  المعلومات  والاتصالات، للتعرف  على  الوضع  الحالي  لمستخدمي مجتمع  المعلومات  الذكي  لعام  2024.
ووفقا  لنتائج  المسح، أجاب  24%  من  المشاركين  بأن  لديهم  خبرة  في  استخدام الذكاء  الاصطناعي  التوليدي، وهو  ما  يقرب  من  ضعف  النسبة  مقارنة بالعام  الأسبق.
وتبين  أن  تجربة  الاشتراك  المدفوع في  الذكاء  الاصطناعي التوليدي  بلغت  7%،  وهو  ما  يمثل  زيادة  بحوالي  7  أضعاف  مقارنة بعام  2023.
وحول  استخدامات  الذكاء الاصطناعي  التوليدي  أجاب  57%  بتوليد النصوص،  و21%  بتوليد الصوت  والموسيقى،  و12%  بتوليد  الصور.
وأوضحت  اللجنة  أن  نتائج  هذا  العام  أظهرت  أن  الذكاء الاصطناعي  التوليدي  يُستخدم في  مجموعة  متنوعة من  المجالات  خلافا  لمسح  العام  الأسبق  2023  الذي  كان  توليد  النصوص يمثل  فيه  الأغلبية بـ81%.
وحول  دوافع  استخدام الذكاء  الاصطناعي  التوليدي، أجاب  88%  منهم  بفاعلية  البحث  عن  المعلومات، و70%  بالمساعدة  في  دعم  المهام اليومية،  و69.5%  بالحاجة إلى  شريك  للحديث.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;