1 من بين كل 4 كوريين لديه خبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

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تبين أن 1 من بين كل 4 مواطنين في كوريا الجنوبية لديه تجربة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل "تشات جي بي تي".جاء ذلك في نتيجة مسح أجرته اللجنة الكورية للاتصالات والمعهد الكوري لتنمية سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، للتعرف على الوضع الحالي لمستخدمي مجتمع المعلومات الذكي لعام 2024.ووفقا لنتائج المسح، أجاب 24% من المشاركين بأن لديهم خبرة في استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وهو ما يقرب من ضعف النسبة مقارنة بالعام الأسبق.وتبين أن تجربة الاشتراك المدفوع في الذكاء الاصطناعي التوليدي بلغت 7%، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 7 أضعاف مقارنة بعام 2023.وحول استخدامات الذكاء الاصطناعي التوليدي أجاب 57% بتوليد النصوص، و21% بتوليد الصوت والموسيقى، و12% بتوليد الصور.وأوضحت اللجنة أن نتائج هذا العام أظهرت أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يُستخدم في مجموعة متنوعة من المجالات خلافا لمسح العام الأسبق 2023 الذي كان توليد النصوص يمثل فيه الأغلبية بـ81%.وحول دوافع استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، أجاب 88% منهم بفاعلية البحث عن المعلومات، و70% بالمساعدة في دعم المهام اليومية، و69.5% بالحاجة إلى شريك للحديث.