كوريا تحصد ميداليتين في اليوم الثاني من بطولة ألعاب القوى الآسيوية

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كوريا تفوز بميداليتين في اليوم الثاني من بطولة ألعاب القوى الآسيوية.فاز المنتخب الكوري الجنوبي لألعاب القوى بميداليتين فضية وبرونزية في اليوم الثاني من بطولة آسيا لألعاب القوى لعام 2025.وحقق اللاعب "لي جيه اُونغ" أول ميدالية لكوريا في هذه البطولة، حيث احتل المركز الثاني بزمن قدره 3 دقائق و42.79 ثانية في نهائي سباق الجري لمسافة ألف و500 متر للرجال، الذي أقيم في ملعب غومي للمواطنين بمقاطعة شمال جولا أمس. ولم يتمكن من التغلب على منافسه الياباني "كاتسوتو إيزاوا" الذي سجل 3 دقائق و42.56 ثانية لكنه تفوق على منافسه الهندي "يونس شاه" الذي جاء في المركز الثالث، بفارق 0.24 ثانية.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها لاعب كوري بميدالية في سباق ألف و500 متر للرجال في البطولة الآسيوية منذ فوز اللاعب "كيم سون هيونغ" في بطولة عام 1995.وبهذه المناسبة قال اللاعب لي إنه بذل جهودا كبيرة لتحطيم الرقم القياسي الكوري وهو 3 دقائق و38.60 ثانية، والفوز بالميدالية البرونزية، لكنه سعيد جدا بالفوز بالميدالية الفضية، رغم أنه لم يتمكن من تحقيق رقم قياسي كوري.ومن ناحية أخرى، حقق اللاعب الكوري "يو كيو مين" قفزة بلغت 16.82 متر في نهائي الوثب الثلاثي للرجال ليحتل المركز الثالث.