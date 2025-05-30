المرشحون الرئاسيون يواصلون حملاتهم الانتخابية في اليوم الثاني من التصويت المبكر

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مع استمرار التصويت المبكر لليوم الثاني والأخير قبيل الانتخابات الرئاسية الكورية يوم الثلاثاء القادم، سيقوم مرشح الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" بحملة انتخابية في مقاطعتي "كانغ وان" وشمال "تشونغ تشُنغ" اليوم الجمعة.وفي مقاطعة "كانغ وان"، يخطط "لي" للحصول على دعم الناخبين في الساحة الواقعة أمام محطة "تشون تشُن" في الساعة 2 بعد الظهر، قبل أن ينتقل إلى "وان جو" لتشجيع الناس على التصويت المبكر. ثم يزور "تشونغ جو"، بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، حيث يواصل الترويج للتصويت المبكر.وسوف يقوم "كيم مون سو" مرشح حزب قوة الشعب، بحملة انتخابية في مقاطعات "كيونغ كي" وشمال "تشونغ تشُنغ" و"كانغ وان".وسيبدأ "كيم" حملته الانتخابية اليوم الجمعة في"كاب يونغ" بمقاطعة "كيونغ كي"، ثم سيتوجه إلى "إي تشون"، قبل أن يزور مدينتي "تشونغ جو" و"جي تشون" في مقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ". ثم يتوجه إلى مقاطعة "كانغ وان" لكسب تأييد الناخبين في "وان جو" و"تشون تشُن" في المساء.وسوف يقوم "لي جون صوك" مرشح حزب الإصلاح الجديد، بحملة انتخابية في عدة مواقع في سيول اليوم الجمعة، حيث يلتقي بالشباب والموظفين.