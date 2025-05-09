توجه المزيد من الناخبين إلى صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من التصويت المبكر

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واصل الناخبون في جميع أنحاء كوريا الجنوبية الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني من التصويت المبكر للانتخابات الرئاسية الحادية والعشرين.وفقا للجنة الانتخابية الوطنية، يمكن للناخبين الإدلاء بأصواتهم في أي من مراكز الاقتراع المبكر البالغ عددها 3568 مركزا في جميع أنحاء البلاد من الساعة 6 صباحا وحتى الـ6 من مساء اليوم الجمعة.ويتوجب على الناخبين إحضار بطاقات تسجيل الإقامة الخاصة بهم، أو أي شكل آخر من أشكال الهوية الرسمية التي تحمل صورة شخصية وتكون صادرة عن مكاتب حكومية أو مؤسسات عامة.ويمكن التحقق من مواقع مراكز الاقتراع المبكر على الموقع الإلكتروني للجنة الانتخابية الوطنية.وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن منطقة تخزين صناديق الاقتراع ستكون متاحة للعرض العام على مدار 24 ساعة في اليوم من خلال كاميرات المراقبة.وقد بلغت نسبة المشاركة في اليوم الأول من التصويت المبكر أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث سجلت 19.58%.